Activision Blizzard King er nå offisielt en del av Xbox

Tidligere i dag fortalte Ben at CMA hadde godkjent Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard King, og du kan trygt å si at Phil Spencer og gjengen utnyttet dette ekstremt raskt.

Spencer, administrerende direktør for Microsoft Gaming og sjef for Xbox, bekrefter at avtalen med Activision Blizzard King er fullført, noe som betyr at den gigantiske utgiveren som eier franchiser som Call of Duty, Crash Bandicoot, Candy Crush, Diablo, Guitar Hero, Overwatch, StarCraft og World of Warcraft offisielt har sluttet seg til Xbox Game Studios.

Selv om han ikke går i detalj, gjentar han også at de har begynt å jobbe med å bringe mange spill fra Activision Blizzard King-katalogen til Game Pass og skystrømming, men mer informasjon om dette vil bli delt på et senere tidspunkt. Vi kan nå slå oss til ro med at et av de største nyhetstemaene og konsollkrigsdebattene er avgjort, ettersom Activision Blizzard King har blitt en del av Xbox-familien. Du kan få en indikasjon på hva dette innebærer i traileren og bildet nedenfor.