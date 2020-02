Activision har planer om flere remastere og reboots i 2020

Det ser ut til at Activision har planer om å gjenopplive flere av deres klassiske IP'er. Etter deres suksess med både Crash Team Racing Nitro-Fueled og Crash Bandicoot: Nsane Trilogy samt Spyro Reignited Trilogy, er det vel heller ingen grunn til å tro at det ikke er et publikum for det.

På Activisions seneste investormøte fortalte CFO Dennis Durkin, at flere spill basert på klassiske IP'er kommer i 2020. Vi vet dog ikke hvilke det er snakk om.

Kan det være en gjenoppliving av Tony Hawk-franchisen? Hva ønsker du?