Activision har sendt ut spørreundersøkelser med spørsmål om neste Call of Duty: Warzone 2.0-kart

HQ

Mens Al Mazrah tilsynelatende har gått ganske bra med Call of Duty: Warzone-samfunnet (til tross for spillets mange problemer), kan det ikke benektes at de fleste spillere ville snappe på en sjanse til å komme tilbake til Verdansk hvis det var tilgjengelig.

For dette formål har Call of Duty-nyhetskanalen CharlieIntel rapportert på Twitter at Activision potensielt utforsker å bringe tidligere kart tilbake til Warzone.

Dette kommer fra en nylig undersøkelse som har blitt sendt rundt, som spør: "Hvilket av følgende foretrekker du for det neste Warzone-store kartet?"

Svarene spenner fra "et helt nytt kart" til en samling av tidligere kart, inkludert det originale Verdansk-kartet, Black Ops 4 Blackout-kartet, Caldera og Verdansk '84.

Det skal sies at dette ikke er en bekreftelse på at noen tidligere kart kommer tilbake, men det lar i det minste døren stå åpen for en retur til kartene som katapulterte Warzone på den globale scenen.