Activision har tjent 1,2 milliarder dollar på mikrotransaksjoner på bare tre måneder

At store utgivere som benytter seg av mikrotransaksjoner i stort sett samtlige av deres spill tkener mye penger på detter kommer ikke som noen overraskelse for noen. De fleste utgiverne i bransjen hover inn penger på disse strategiene, selv om de ikke alltid er like godt likt av forbrukerne.

Størst blant dem er Activision, som på bare tre måneder har klart å tjene over 1 milliard dollar på mikrotransaksjoner. Dette ble avslørt i deres seneste investormøte (via GameSpot), hvor det fremgår at de tjente hele 1,2 milliarder dollar det seneste kvartalet.

Det er en stigning på hele 69% sammenliknet med samme periode i fjor, og det kan delvis skyldes Covid-19 som har gjort at mange har mer tid til å spille og derfor har vært mer tilbøyelige til å bruke penger på dette.

Det er primært Call of Duty: Warzone og Candy Crush som står for disse svimlende beløpene.