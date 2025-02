Activision innrømmer det: Call of Duty bruker generativ AI i sin siste utgivelse

HQ

Når vi snakker om bruk eller ikke bruk av AI i dataspill, tenker vi ofte at det kun handler om atferden til NPC-ene i spillet, men det er tydelig at den siste tidens press på teknologien er mer rettet mot den kreative siden, der menneskelig arbeid (kunstnerisk eller på annen måte) erstattes med noe som er skapt av en trent algoritme. Valve har lenge hatt en holdning om i det minste åpenhet i denne forbindelse, og i en av de siste oppdateringene av Steams publiseringsregler krevde de at alle spill måtte publisere på sin butikkside hvorvidt og i hvilken grad de hadde gjort bruk av AI i utviklingen. Og i dag har vi fått vite om det mest åpenbare og sannsynligvis det mest omtalte tilfellet i denne forbindelse.

Call of Duty: Black Ops 6Activision, den siste delen av Activisions flaggskipserie og en av de mektigste og mest lukrative franchisene i hele bransjen, må nå innrømme at en del av spillets ressurser - modellering og annet - er skapt ved hjelp av generativ AI. Uansett hva man måtte mene om dette, har avgjørelsen kommet som en liten overraskelse for spillerne av serien, som har mistenkt det siden før spillet ble utgitt.

Det som er litt vanskelig å forstå, er at utgiveren bevisst har unngått å fortelle sannheten om dette så lenge, og at det måtte være tvunget av samfunnsstandarder, og ikke som et spørsmål om åpenhet med spillerne.

Hva synes du om bruken av generativ kunstig intelligens i videospillfranchiser som omsetter for milliarder av dollar?