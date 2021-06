Activision jobber på ny stor Call of Duty-satsing til mobil

Fra å bare ha vært Snake og Space Invaders-kloner, har mobilmarkedet utviklet seg enormt de siste ti årene til å bli et av de mest lønnsomme markedene i spillverden. Naturligvis ønsker spillutviklere å utnytte dette, og flere spillserier er nå på vei til den mobile plattformen.

Activision har allerede en kjempehit i form av Call of Duty: Mobile, men det betyr ikke at deres ambisjoner er oppfylt. Ifølge VGC har Activision åpnet studioet Activision Mobile, som allerede jobber på sitt første prosjekt, med følgende beskrivelse i en stillingsutlysning:

"Our first project is a new AAA mobile title in the Call of Duty franchise and we're looking for great talent from mobile, console and PC backgrounds passionate about their work, who share our belief in what AAA experiences on mobile can and should be,"

Tidligere i år har blant annet EA, Sony og Ubisoft gått ut med at de kommer til å investere mer i mobilmarkedet i fremtiden.