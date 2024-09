Activision lagde Overwatch-, Diablo- og Warcraft-serier, men alle ble kansellert

HQ

Overwatch, Diablo og Warcraft er Blizzards viktigste (og for tiden eneste) aktive franchiser. De er fortsatt populære, til tross for noen tilbakeslag, spesielt etter at Overwatch 2 ble kansellert og falt i popularitet (fortsatt solid hvis du sammenligner det med andre spill).

Mange skulle gjerne sett at de ble tatt inn i andre medier, som TV-serier og filmer. Med de mange, mange videospillfilmatiseringene som snart kommer til strømmeplattformer som Max, Prime Video og for det meste Netflix (Arcane, Castlevania, Cyberpunk, Tomb Raider, Splinter Cell, Fallout, The Last of Us), er det rart at ingen av dem er fra Blizzard.

Det var ikke tilfelle for noen år siden: Blizzard hadde planlagt med Netflix TV-serier for Overwatch, Diablo og Warcraft. Men i 2020 saksøkte Activision Netflix for å ha stjålet ansatte, og disse seriene ble naturlig nok kansellert.

Antydninger om at disse showene var under utvikling ble funnet for mange år siden gjennom noen ansattes CV-er, men de ble aldri offisielt kunngjort.

Nå bekrefter journalisten Jason Shcreier at disse seriene var under utvikling, i en Reddit-kommentar til et innlegg om hans nye bok, "PLAY NICE: The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment".

Warcraft fikk selvfølgelig en live-action-film med Legenday Pictures i 2016. Den ble ingen flopp, men heller ingen stor suksess. Det er rart nå at Concord, et spill bygget i skyggen av Overwatch og for tiden (og sannsynligvis for alltid) stengt, skal få en TV-episode i Prime Videos Secret Level før Overwarch får sin egen serie...