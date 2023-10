Activision-sjefen ser ut til å antyde en retur av Guitar Hero

HQ

For 15 år siden fantes det ikke noe mer populært i videospillverdenen enn å "spille" rockelåter med en plastgitar. Guitar Hero var enormt populært og avfødte Rock Band, som også fikk et like stort publikum.

Dessverre fløy Activision og Harmonix for nær solen og melket konseptet så aggressivt at det døde omtrent fra det ene året til det andre. Siden da har sjangeren stort sett vært død, bortsett fra et raskt forsøk på å gjenopplive den i 2015 med Guitar Hero Live og Rock Band 4, men ingen av dem ble noen kommersiell suksess.

Heldigvis ser det ut til at vi kan få spille rockestjerner igjen i en ikke altfor fjern fremtid. I et nylig intervju (via Windows Central) med Activision Blizzard-sjefen Bobby Kotick nærmest avslørte han at Guitar Hero vil gjøre comeback så snart de får tilgang til Microsofts lommebok etter oppkjøpet:

"Gjenoppblomstringen av Guitar Hero og andre ting ville ikke vært mulig uten ulike typer ressurser. Og du vet, de uendelige fremtidsmulighetene er utrolig spennende."

Selv om det absolutt ikke er en bekreftelse, høres det ut som om Guitar Hero er i ferd med å få en ny sjanse så snart Microsoft har kjøpt opp Activision Blizzard, noe som forventes å skje denne uken.

Hva skal til for at du skal skaffe deg en plastgitar for å spille rockemusikk på TV-en igjen?