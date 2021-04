Activision spikrer datoen for Call of Duty: Warzones store event

Du ser på Annonser

Noe stort er på vei til Call of Duty: Warzone, det har vi skjønt takket være alle ledetråder Activision har gitt oss. Men nå vet vi eksakt når hendelsen inntreffer, tross at vi fortsatt ikke kjenner til hva som skal skje.

På Twitter kan skriver de Activision "The end is near... #Warzone", samtidig som det slår fast at hva enn det er som skjer, skjer den 21. april klokken 21. Det ryktes at den allerede ikoniske banen skal erstattes med en som har den kalde krigen-tema. Om dette stemmer finner vi nok uansett ut når vi treffer datoen.