Activision starter stor nordisk Call of Duty: Warzone-turnering med kjente streamere

Call of Duty: Warzone har blitt ekstremt populært siden lanseringen i mars, og nylig nådde det faktisk hele 60 millioner spillere. Det ønsker Activision å feire, så de har satt sammen en stor nordisk turnering, hvor du kan følge noen av Nordens streamere, som har dannet lag, kjempe om æren.

Du ser på Annonser

Og hvilke lag skal opp mot hverandre? La oss presentere dem, og nedenfor finner du hver lagdeltaker, som hver har med seg to lagkamerater, med linker til deres Twitch-sider også.

Danmark

Jaxstyle

MarckozHD

Zooda

Sverige

Tejbz

Orb

Michi

Norge

ThomasPaste

Emzia

Varlem

Finland

AndyPyro

TurunMarkku

Nurmion

Og hva konkurrerer de om? Faktisk noen ganske ville pengepremier, og det beste laget fra hvert land vinner først og fremst en pengepremie på €2000, som utbetales til laglederen. Den store finalen byr på enda en pengepremie på €4000, så det er litt å spille om, må man si.

Og når skal disse kampene finne sted? Det hele starter den 25-26 mai, hvor de første rundene avgjøres, og dermed finner vi ut av hvilke streamere, og deres respektive lag, som er best fra hvert land. De går så videre til en stor nordisk finale, som foregår den 29-30. mai, og her finner vi ut av hvilket lag som er best, og også hvilket nordisk land som er best i Call of Duty: Warzone. Alle dagene spilles det mellom klokken 16-20 norsk tid, så følg med via Twitch-lenkene over, alt etter hvilken streamer som er din favoritt, og du kan så se resultatene via vår underside.

#LiveFromWarzone