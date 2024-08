Activision stopper trofast gjenskaping av Modern Warfare 2s flerspiller en dag før lansering

HQ

Nylig, hvis du har fulgt med på Call of Duty, har du sannsynligvis hørt om H2M. Det er en mod som er designet for å bringe flerspillerinnholdet fra 2009s Call of Duty: Modern Warfare 2 til den nåværende Call of Duty: Modern Warfare-remasteren.

Moden skulle lanseres i dag, den 16. august, men i går kveld over på Twitter / X, avslørte skaperne av den at Activision sendte dem et varsel om opphør og avståelse.

"I dag mottok teammedlemmene våre en Cease & Desist-ordre på vegne av Activision Publishing i forhold til H2M-Mod-prosjektet," skrev mod-teamet. "Vi etterkommer denne ordren og stenger ned all virksomhet umiddelbart og permanent."

50 nye kart og nye tilpasningsmuligheter for våpen ville ha blitt lagt til, sammen med drapsstreker fra 2009-klassikeren. Activision er imidlertid kjent for å stenge ned noen gode mod-ideer, ettersom det ville bety at spillerne hopper tilbake til et gammelt spill, når de alltid vil at du skal hente det nyeste Call of Duty.

Var du interessert i H2M-modusen?