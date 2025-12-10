Activision vil ikke lenger gjøre back-to-back-utgivelser av Modern Warfare eller Black Ops-titler

HQ

I fjor ble Call of Duty: Black Ops 6 lansert, og i forrige måned var det premiere på Call of Duty: Black Ops 7. Mottakelsen har imidlertid vært lunken (og det er mildt sagt) fra både media og fans, og nå ser det ut til at etterforskningen av hva som gikk galt har gitt de første konkrete resultatene. Dette inkluderer blant annet å stille spørsmål ved beslutningen om å gi ut spill i samme Call of Duty-familie så tett på hverandre.

I et innlegg på seriens offisielle nettside annonseres det nå at det er betydelige endringer på gang i den overordnede strategien, med et helt konkret eksempel. Men de begynner med å be om unnskyldning og lover å gjøre det bedre :

"Vi vet også at Franchise for noen av dere ikke har oppfylt forventningene dine fullt ut. For å være helt tydelig: Vi vet hva dere forventer, og dere kan være sikre på at vi vil innfri, og overoppfylle, disse forventningene når vi går videre."

For å oppnå dette vil Activision Blizzard slutte å gi ut Call of Duty-spill i samme underserie (for eksempel Modern Warfare eller Black Ops) etter hverandre. De skriver :

"Vi vil ikke lenger gjøre back-to-back-utgivelser av Modern Warfare eller Black Ops-spill. Årsakene er mange, men den viktigste er å sikre at vi tilbyr en helt unik opplevelse hvert eneste år."

Vi kan også se frem til endringer som faktisk betyr noe i stedet for små gimmicker som ingen egentlig ba om, selv om de ikke ønsker å gi noen eksempler på hva dette kan bety i virkeligheten :

"Vi vil drive innovasjon som er meningsfull, ikke inkrementell. Vi deler ikke disse planene i dag, men vi ser frem til å gjøre det når tiden er inne."

Å gi ut spill i samme franchise hvert år har vist seg å være vanskeligere enn Activision Blizzard kanskje hadde forventet, og det er et par titler som burde ha vært bedre, og følelsen av forhastet krigføring er dessverre ikke uvanlig. Vi krysser fingrene for at tiltakene vil gi resultater, og de avslutter med å snakke om en ny generasjon Call of Duty-spill :

"Vi har bygget den neste æraen av Call of Duty, og den vil levere akkurat det du vil ha, sammen med noen overraskelser som skyver franchisen og sjangeren fremover. Vi ser frem til å ønske deg velkommen, lytte til deg og gå videre sammen."