Activisions klassiske Transformers-spill er tilbake på Xbox Store

Activision er selvfølgelig mest kjent for Call of Duty, etterfulgt av kanskje Tony Hawk, Guitar Hero og Crash Bandicoot. Men de har også gitt ut flere gode Transformers-titler, ikke minst High Moon Studios' suverene trilogi (Transformers: War for Cybertron, Transformers: Fall of Cybertron og Transformers: Rise of the Dark Spark), samt PlatinumGames' Transformers: Devastation.

Og nå ser det ut til at vi kanskje kan få oppleve disse klassikerne igjen. Etter å ha forsvunnet fra digitale markedsplasser på grunn av uklare omstendigheter, ser dette nå ut til å være i ferd med å bli løst.

Som flere har bemerket, ikke minst analytikeren MauroNL på X, har butikksidene for spillene blitt lagt ut på Xbox Store igjen. Titlene er riktignok ikke tilgjengelige for kjøp, men det er vanskelig å forestille seg at Activision gjorde dette ved et uhell. Kanskje de er på vei til Game Pass, men vi ville være glade hvis de bare kunne komme tilbake slik at flere mennesker kan glede seg over dem.