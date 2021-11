Activision-sjefen får nok sparken etter hårreisende rapport

HQ

Det er i hovedsak Blizzard som har fått gjennomgå når det kommer til beskyldninger og søksmål om forferdelig arbeidsmiljø, diskriminering og lignende de siste månedene, noe som blant annet har ført til at Blizzard-presidenten J. Allen Brack sa opp. Activision har på sin side hatt en betraktelig roligere periode selv om det har vært litt snakk om dem også. Dette var nok en av grunnene til at Bobby Kotick, Activision sin CEO, gikk med på å få minstelønn for en stund siden i håp om at færre investorer skulle stille spørsmålstegn ved jobben han gjør og hvor store lønninger han har. Ikke at jeg tror det vil redde han i dag.

Ben Fritz, Kirsten Grind og Sarah E. Needleman fra The Wall Street Journal har nemlig publisert en omfattende rapport som går nærmere inn på hvilken forferdelig jobb Bobby Kotick faktisk har gjort de siste årene. Trioen har snakket med flere titalls ansatte og tidligere ansatte hos Activision som blant annet røper at Kotick visste at en kvinne beskyldte en av Sledgehammer Games-lederne for å ha voldtatt henne to ganger uten at han informerte resten av styret om dette. Kotick skal også ha stoppet Treyarch-lederen Dan Bunting fra å bli oppsagt selv om HR-avdelingen anbefalte det etter en intern etterforskning om seksuell trakassering i 2019 og 2020. Topp det hele med at Kotick selv flere ganger har blitt rapportert og saksøkt for ekstremt upassende oppførsel og at Activision Blizzard har mottatt over 500 rapporter om seksuell trakassering, mobbing, diskrimineringer og mer bare etter California saksøkte selskapet i sommer, så vil det komme som et sjokk om lederen av Activision gjennom 30 år nå tvinges til å gå eller rett og slett får sparken.