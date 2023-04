Ada Wong-skuespiller tørker Instagram etter trakassering

HQ

Resident Evils Ada Wong dukker opp i en god del av spillene i skrekkserien. Senest ble hun levendegjort av Lily Gao i den kritikerroste Resident Evil 4 Remake. Imidlertid var ikke alle fornøyd med Gaos ytelse.

Noen har til og med gått til skuespillerens sosiale mediekontoer for å trakassere henne personlig. Heldigvis ser det ut til at bare et mindretall av fansen har gått så langt for å kritisere Gaos opptreden. Det ser imidlertid ut til at trakasseringen var nok til at Gao slettet Instagram-kontoen sin, der angrepene var over kommentarene hennes.

Enten du er fan av Gaos opptreden eller ikke, har såkalte fans gått for langt her, men det er også en strøm av støtte i stemmeskuespillerens favør, og ber om at fansen respekterer arbeidet og den nye vrien hun satte på Ada Wong.

