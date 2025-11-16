Adam Boyes ser for seg en sunnere, menneskesentrert spillbransje innen 2030

HQ

På DevGAMM i Lisboa delte Adam Boyes, tidligere PlayStation VP og Iron Galaxy co-CEO, en optimistisk, men presserende visjon for hvor spillbransjen bør være på vei - og hvordan den kan komme dit. Boyes, som nå driver konsulentselskapet Vivrato, brukte workshopen "Rally to Recover" til å oppfordre deltakerne til å se for seg overskriftene de ønsker å lese i 2030, og deretter jobbe seg bakover for å gjøre dem til virkelighet.

"Vi ser så mange negative overskrifter ... så det vi egentlig ønsker å fokusere på, er løsninger", sa han. Øvelsen resulterte i dristige ideer som "Små utviklere er nå den nye mega-metaen" og "Jobbene i videospillbransjen er rekordhøye, upåvirket av AI". Boyes sier at poenget var å tvinge utviklere, utgivere, plattformer og investorer til å gå utenfor siloene sine og forstå hverandres perspektiver. "Vi tenker ikke ofte som andre mennesker ... så det var fascinerende å se teamene tenke utenfor boksen."

Boyes reflekterte også over hvor raskt bransjen har endret seg. "Da jeg begynte i PlayStation, var det digitale salget omtrent 15 %. Da jeg sluttet, var det rundt 70 %", bemerket han, og pekte på et marked som nå lanserer "18 000 produkter årlig på Steam". Oppdagbarhet, tilkoblingsmuligheter og tilgjengelighet er dagens virkelige slagmark. Og mens indieutvikling en gang føltes som et uutforsket område, sier han at det har modnet til å bli et overfylt område der plattformene må være langt mer selektive.

Boyes ga deltakerne en enkel oppgave: Ta kontakt med noen fra den rollen de ble bedt om å spille - utvikler, lærer, investor, utgiver - og snakk sammen i 30 minutter. Hvis bransjen gjør mer av dette, tror han at de håpefulle overskriftene fra 2030 kanskje ikke er langt unna.

Du kan se hele intervjuet nedenfor.