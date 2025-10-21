Adam Driver hadde nesten hovedrollen i en ny Star Wars-film etter Rise of Skywalker

HQ

Adam Driver hadde kanskje ikke de beste kort på hånden når det gjaldt Star Wars-rollen, men han gjorde sitt beste for å sørge for at Kylo Rens halsbrekkende reise fra motvillig skurk til erkeskurk til frelst helt i det minste ble godt spilt. Før han tilsynelatende døde på slutten av The Rise of Skywalker, imponerte Driver Disney, Lucasfilm og mange fans. Tanken på en ny film, utelukkende fokusert på hans karakter, høres derfor ikke så skremmende ut.

Om noe, kan det ha vært en spennende utvikling for serien. I en samtale med AP News bekreftet Driver at han rundt 2021 hadde snakket med regissør Steven Soderbergh om en ny film kalt The Hunt for Ben Solo.

Driver sa at Lucasfilm var om bord, og at sjefen Kathleen Kennedy hadde tatt kontakt om å komme tilbake, og så ble et manus utarbeidet. "[Det var] et av de kuleste f*cking manusene jeg noensinne hadde vært en del av", sier Driver.

"Vi tok det med til Bob Iger og Alan Bergman, og de sa nei. De skjønte ikke hvordan Ben Solo kunne være i live. Og det var det," fortsatte han. Soderbergh la til at han "virkelig likte å lage filmen i hodet mitt. Jeg er bare lei meg for at fansen ikke får se den."

Det ser ut til at Ben Solo alias Kylo Ren virkelig er død og begravet. Til tross for at skuespilleren og Steven Soderbergh prøvde å gjenopplive ham, ser ikke Disney for seg at han kommer tilbake. Kanskje som et kraftspøkelse en dag.