Adam Driver og Scarlett Johansson brukes til å skremme bort ulver

Det amerikanske landbruksdepartementet bruker lydopptak av skuespillerne Adam Driver og Scarlett Johansson for å skremme ulver fra å drepe kveg og jakte på husdyr på gårder i USA.

Nærmere bestemt bruker USDA en krangelscene fra Marriage Story, Noah Baumbachs film fra 2019, der Driver og Johansson havner i en opphetet krangel som raskt spinner ut av kontroll og ender i en skrikende kamp mellom det tidligere ekteparet.

Ifølge Wall Street Journal er dette bare én av flere lyder som spilles over høyttalere for å skremme ulver bort fra gårder i USA. "Jeg trenger at ulvene reagerer og vet at mennesker er slemme", sier en distriktssjef i USDA.

Denne praksisen er kjent som "ulvehetsing", og andre lydfiler inkluderer AC/DCs Thunderstruck. Dronene med høyttalerne har vist seg å være effektive, for da de ble brukt på en gård i Oregon der 11 kyr ble drept på 20 dager, ble bare to drept i løpet av de neste 85 dagene.

