Adam Sandler bekrefter at Happy Gilmore 2 er på vei

Nylig skrev vi at Christopher McDonald, som spilte Shooter McGavin i originalfilmen, hadde møtt Adam Sandler, som ifølge McDonald hadde fortalt ham at han jobbet med en oppfølger til komediefilmen Happy Gilmore. Under et intervju med Dan Patrick ble Sandler raskt spurt om dette var sant, noe komikeren raskt bekreftet.

"[...] vi jobber med den. Jeg og Tim Herlihy prøver iherdig å lage en god grunn for alle til å komme og se på og ha det gøy. Netflix er begeistret for det. Så vi jobber med det. Vi har noen gode ideer."

Happy Gilmore hadde premiere i 1996 og har Adam Sandler i hovedrollen som en hockeyspiller med ekstremt kort lunte som begynner å spille golf for å tjene penger til å redde bestemorens hus. Filmen ble slaktet av kritikerne, men har raskt blitt en klassiker i mange hjem, og interessen for en oppfølger er fortsatt stor.