Adam Sandler får en stand-up-spesial på Netflix

Adam Sandler og Netflix er som to erter i en belg for tiden, ettersom skuespilleren og strømmetjenesten har gått sammen om en rekke prosjekter opp gjennom årene, det være seg årets Spaceman, Leo, You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah, Murder Mystery 1 & 2, Hustle, og Hubie Halloween. Senere denne måneden er Sandler tilbake på Netflix, men i et ganske annerledes format.

Skuespilleren skal spille hovedrollen i en komediespesial som har premiere på plattformen, kjent som Adam Sandler: Love You, og dette er en stand-up-opplevelse regissert av Josh Safdie. Spesialen vil ha premiere 27. august 2024, og du kan se traileren for spesialen nedenfor.