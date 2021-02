Adam Savage har gjenskapt Kratos' ikoniske øks fra God of War

Det nyeste God of War-spillet var selvsagt noe av det første mange testet for å se hvordan PlayStation 5 forbedret PlayStation 4-spill, og det viste seg at Sonys nyeste...

David Scott Jaffe ble etter hvert et kjent navn i spillverden fra midten av 90-tallet til starten av tusenårskiftet siden han er skaperen av Twisted Metal og God of War,...

Sånn her kunne Kratos ha sett ut i God of War

den 15 oktober 2020 klokken 14:31 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

God of War ble sluppet for drøyt to år siden til PlayStation 4, og Eirik likte det så godt at han faktisk ga det sin første tier. Ettersom spillet var en soft reboot fikk...