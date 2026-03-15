Adam Scott opplever en irsk tur ut av sine verste mareritt i Hokum

I en verden av oppgulp, filmatiseringer og middelmådig underholdning, fortsetter skrekksjangeren å skille seg ut og være en bastion for kreativitet. Det kommer stadig nye spennende prosjekter, spesielt fra produksjonsselskaper som har etablert seg ved å levere slike typer produkter. Et eksempel er Neon, som etter å ha servert Longlegs som et eksempel i nyere tid, snart er tilbake med filmen kjent som Hokum.

Dette er en skrekkfilm som følger en forfatter, spilt av Adam Scott, som reiser til Irland for å besøke et avsidesliggende vertshus som en del av et forsøk på å spre asken etter foreldrene sine. Men ting tar snart en vending til det verre når forfatteren innser at vertshuset hjemsøkes av en skremmende heks som tvinger ham til å møte skremmende syner og hendelser fra fortiden.

Filmen har premiere på kino 1. mai, og du kan se traileren og sammendraget for Hokum nedenfor. Når det gjelder hvem som står ved roret i denne filmen, er den skrevet og regissert av Damian McCarthy, tidligere kjent for Oddity.

"Når forfatteren Ohm Bauman trekker seg tilbake til et avsidesliggende vertshus for å spre foreldrenes aske, blir han oppslukt av fortellinger om en heks som hjemsøker bryllupssuiten. Forstyrrende syner og en sjokkerende forsvinning tvinger ham til å konfrontere mørke hjørner av fortiden sin."