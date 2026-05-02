Adam Scott teaser sesong 3 av Severance, sier han kjenner slutten allerede

Det er nesten et år siden sesong 2-finalen av Severance, og ifølge stjernen Adam Scott har ikke innspillingen av den tredje sesongen startet ennå. Som utøvende produsent på serien er Scott likevel klar over hvor handlingen er på vei, og han er veldig begeistret for den.

"Jeg er utøvende produsent på serien, så jeg er involvert i alt. Vi snakker med manusforfatterne og Dan [Erickson] hele tiden. Jeg vet alt om hva som skjer. [Som skuespiller] liker jeg å ha så mye informasjon som mulig," sa Scott til Variety, og avslørte at han allerede kjenner slutten på Severance.

I det samme intervjuet avslørte Scott også sesong 3, og sa "Det kommer til å bli fantastisk. Det er så mange overraskelser. Jeg gleder meg til å filme den. Ben [Stiller] er fortsatt veldig involvert i serien. Det kommer til å bli fantastisk. Du vet, det er over to år siden vi avsluttet innspillingen av sesong 2. Vi er alle ivrige etter å komme tilbake. Vi savner hverandre."

Scott innrømmet at han kjempet hardt for rollen som Mark Scout i Severance, ettersom han etter Parks and Recreation virkelig ønsket seg noe med mer dramatisk teft. Etter å ha fått hovedrollen i suksessdramaet, håper han at det kan holde landingen som andre prestisjedramaer.

"Jeg elsker Twin Peaks så høyt, og jeg elsker at folk oppdager den om og om igjen. Jeg vet ikke om [Severance] kommer til å leve i kulturen og bli husket på den måten, men jeg er enig - det ligger mye kraft i å ikke vite. Noe vi alltid prøver å gjøre i serien, er å beholde et element av mystikk. Jeg elsket måten Sopranos sluttet på. Jeg var frustrert over den, men den var briljant, og jeg har fortsatt ikke funnet ut av det," sier Scott.