Adam Smiths Wealth of Nations markerer 250-årsjubileet for utgivelsen

HQ

Wealth of Nations. Boken ble første gang utgitt i 1776 av den skotske filosofen Adam Smith. Den undersøkte hvordan nasjoner skaper velstand gjennom handel, arbeid og markeder, og ble en av de mest innflytelsesrike økonomiske tekstene som noensinne er skrevet. I dag er det 250 år siden den kom ut.

Smith argumenterte for at åpen handel og konkurranse var de viktigste drivkreftene bak velstand, og kritiserte monopoler og proteksjonistiske tollsatser som begrenset den økonomiske veksten. Hans berømte idé om "den usynlige hånden" beskrev hvordan enkeltpersoner som forfølger sine egne interesser i et marked, utilsiktet kan bidra til større samfunnsnytte, et konsept som senere har formet frimarkedsøkonomisk teori.

Smiths verk understreket imidlertid også det sosiale ansvaret for rikdom og advarte mot ekstrem ulikhet. Forskere sier at boken fortsatt er relevant fordi den utforsket samspillet mellom myndigheter, markeder og mektige interesser. Debatter som fortsatt ligger til grunn for dagens diskusjoner.