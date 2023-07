Adam Warlock er sint og ond i en slettet scene fra Guardians of the Galaxy Vol. 3

HQ

Under filminnspillinger blir det som regel spilt inn en rekke scener som ikke ender opp i det ferdige produktet. Heldigvis får vi ofte se disse når filmene slippes på DVD/Blu-ray som ekstramateriale, eller i disse tider når de ofte finner veien til internett.

En slettet scene med Adam Warlock (spilt av Will Poulter) fra Guardians of the Galaxy Vol. 3 har gjort nettopp det, og det er en gretten Warlock som "poetisk" beskriver for moren sin hva han skal gjøre med Guardians.

Klippet finner du på Twitter og er fullt av den humoren James Gunn er kjent for. Vi vil også advare deg om SPOILERS hvis du ikke vil vite noe om historien!