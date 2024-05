Adam Wingard vil ikke regissere den neste Godzilla- og Kong-filmen

HQ

Mens det en stund så ut som regissør Adam Wingard skulle bli Legendary's interne Godzilla- og Kong-regissør, ser det ut til at paret er satt til litt pause. The Hollywood Reporter har sagt at Wingard ikke vil regissere den neste Godzilla- og Kong-filmen, og at grunnen ikke er noe å være bekymret for.

Rapporten bemerker at problemet hovedsakelig stammer fra timingproblemer, da Wingard har til hensikt å jobbe med et annet prosjekt før han styrer et annet MonsterVerse-epos. Dette til tross for at han flere ganger har uttalt at han har ideer og planer for flere historier i den actionfylte verdenen.

Legendary Det ser ut til at Wingard lar døren stå åpen for at han kan komme tilbake og styre et annet prosjekt i fremtiden, men det virker som om en annen person vil sitte i regissørstolen for neste MonsterVerse-sammenstøt.