Adebayos historiske rekord diskuteres fortsatt på nettet, og mange prøver å diskreditere ham

NBA-verdenen diskuterer fortsatt kampen mellom Miami Heat og Washington Wizards, der Bam Adebayo scoret 83 poeng, den nest høyeste individuelle prestasjonen i NBA-historien, som overgår Kobe Bryants rekord på 81 poeng, og bare ligger bak de urealistiske 100 poengene som Wilt Chamberlain scoret i 1962.

Prestasjonen hans ble imidlertid bagatellisert og kritisert av mange på nettet, inkludert journalister, fordi lagkameratene hans tydeligvis hjalp ham med å få ham til å score så mange poeng som mulig, da kampen nådde et punkt der avstanden mellom Miami og Washington var så stor at kampen hadde sluttet å være jevnbyrdig. 36 av disse poengene kom på straffekast, av 43 forsøk.

Disse kritikerne glemmer ofte at han hadde scoret 31 i det første kvarteret, og allerede nådd karrierehøyden på 43 i pausen, og det var uten "teatralsk". Det var i midten av tredje og hele fjerde omgang at narrativet helt klart ble hvor mye Adebayo kan score.

Adebayo forsvares av lagkameratene

Keshad Johnson, hans lagkamerat i Miami Heat, skrev en spalte i The Athletic og sa at han og lagkameratene "prøvde å gjøre det som måtte til for at han skulle få sitt øyeblikk", og at han ofte sier at han ønsker å gå for 40 poeng (hans tidligere rekord var 41 poeng), men roste ham også for å vite at "hans rolle for dette laget er større enn det. Han gjør hva som helst, uansett hva laget hans trenger: i forsvaret, rebounding, alt det der. Som lagkamerat er han det du ønsker deg som leder."

Marcus Thompson II, spaltist i The Athletic, forsvarte også Adebayo, som legemliggjør "inspirasjonen til motstandsdyktighet, varmen til en respektert lagkamerat, sjelen til en throwback hooper". "Han tok 43 skudd og 43 straffekast. Gi de fleste NBA-spillere samme mulighet, og de ville ikke fått 83. Bare det å klare så mange krever imponerende styrke og utholdenhet."