Adele skal leve et nytt liv og trekke seg tilbake fra musikken i "utrolig lang tid"

Vi kjenner og elsker Adele takket være hennes bemerkelsesverdige sangtalent, men til tross for at hun er en stjerne gjennom flere generasjoner, har hun stort sett ikke turnert på samme måte som andre stjerner har gjort tidligere på grunn av et lengre opphold i Las Vegas. Men det ble det nylig slutt på, og Adele dro ut på en europaturné som ble avsluttet i helgen med et siste show i München i Tyskland.

Under denne konserten avslørte Adele hvilke planer hun har for den nærmeste fremtiden, og sa at hun "trenger en pause" og at hun planlegger å forlate musikken "i utrolig lang tid" for å "leve mitt nye liv som jeg har bygget opp".

I følge Sky News, sa Adele: "Jeg har 10 konserter igjen etter dette, tilbake i mitt (Las Vegas) residens, (fordi) jeg var dårlig tidligere... så de ble forsinket, og åpenbart... (dette) skulle være... min siste konsert.

"Jeg er glad for at det ikke er det, for jeg har fortsatt nøyaktig fem uker med show, (fordi) det er helger og sånt, og 10 show å gjøre.

"Og etter det kommer jeg ikke til å se deg på utrolig lang tid, og jeg kommer til å holde deg ... kjær i hjertet mitt i hele den neste pausen min, og jeg kommer til å fantasere om disse showene, og alle showene jeg har gjort de siste tre årene.

"Jeg holder dem virkelig, virkelig i bunnen av hjertet mitt for alltid, det har vært fantastisk, jeg trenger bare en pause, og jeg har brukt de siste syv årene på å bygge et nytt liv for meg selv, og jeg vil leve det nå, jeg vil leve det nye livet mitt som jeg har bygget opp."

Hva tror du fremtiden bringer for Adele, og når tror du hun kommer tilbake og opptrer?

