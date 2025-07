AdHoc Studio utvikler Critical Rolles første videospill

HQ

Fans av Critical Role kan nå vite hvem som kommer til å stå bak utviklingen av IPs første offisielle videospill, og det er ingen ringere enn AdHoc Studio. Utvikleren som består av tidligere Telltale-utviklere og historiefortellere, vil bringe fantasiverdenen til liv.

Partnerskapet ble kunngjort på sosiale medier og dekket først av Variety. Det startet med at Travis Willingham - administrerende direktør og rollebesetningsmedlem i Critical Role - jobbet som stemmeskuespiller med AdHoc Studio på deres kommende superheltspill Dispatch (der hans kone Laura Bailey også er rollebesetningsmedlem).

Willingham ble så imponert over AdHoc Studios evner at han bestemte seg for å inngå et samarbeid om Critical Role-spillet. Critical Role startet opprinnelig som en D&D-kampanje, men har nå mange romaner skrevet om sin verden, i tillegg til tre sesonger av The Legend of Vox Machina hos Amazon, og en ny serie basert på The Mighty Nein er under arbeid.

Når vi ser på Dispatch, er det sannsynlig at Critical Role-spillet vil følge spillstilen, som er veldig fortellingsdrevet og tilbyr spilleren viktige valg i dialog og historiemomenter for å bygge sin egen unike vei gjennom eventyret. Fans som ønsket noe som et mer actiontungt RPG kan ende opp med å bli litt skuffet, men igjen vet vi ikke hva AdHoc koker opp, så alt vi kan gjøre er å la dem lage mat.