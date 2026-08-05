Adidas lanserer en omfattende Pokémon-sneakerskolleksjon

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Som du allerede vet, fylte Pokémon 30 år for et par måneder siden, noe som betyr at hele året 2026 er fylt med ulike arrangementer, produkter, kunngjøringer og samarbeid for å feire jubileet. I den siste kategorien har et samarbeid mellom Adidas og Nintendo nå blitt avslørt, med fokus på en sneaker-kolleksjon.

Nerdist melder at tolv par så langt er blitt avslørt i ulike skomodeller (blant annet Adistar, Samba og ZX 9000), basert på forskjellige Pokémon som Charmander, Gengar og Mewtwo. Pikachu får for sin del hele tre egne modeller.

Kolleksjonen lanseres i september, og som vanlig må du være rask hvis du vil ha noen av disse. Spekulanter har en tendens til å kjøpe opp store mengder for deretter å videreselge dem til skyhøye priser på eBay.