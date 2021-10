Adidas presenterer sine Xbox-sneakers

HQ

Like før sommeren offisielt var i gang rapporterte vi at det tyske sportsmerket Adidas og Xbox skulle samarbeide og sammen slippe en sneakers-kolleksjon.

Nå har litt av denne blitt presentert på Xbox Wire, der vi får en titt på det første resultatet av dette. Det er en klassisk Adidas-sneaker med detaljer i gjennomsiktig grønt kombinert med den opprinnelige Xbox-logoen for å feire det faktum at Xbox faktisk fyller 20 år den 15. november.

Denne modellen heter Xbox 20th Forum Tech og kommer til å være i begrenset opplag, men det kommer også flere modeller med Xbox-tema senere i år som skal være lettere å få tak i. Om du vil ha et par bør du følge @Xbox på Twitter der du får sjansen til å vinne disse skjønnhetene.

I pressemeldingen kan vi lese tankeprosessen bak designet:

"The adidas Forum Tech design balances nostalgia while embracing modern technology and is symbolic of how we look at our own Xbox history — celebrating the last 20 years and looking ahead to the limitless future of gaming."

En video samt et par bilder av Xbox 20th Forum Tech finner du nedenfor. Vi kommer tilbake når vi vet mer om de andre Adidas/Xbox-samarbeidene.