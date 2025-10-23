Administrer ditt eget dyrerockband med Rockbeasts

HQ

Vi har hatt en kveld med sjokkerende kunngjøringer i dag, takket være nok en høstutgave av Galaxies Autumn Showcase. Og mens vi har hatt noen oppdateringer om allerede annonserte spill, er det nå på tide å gi plass til en kommende stjerne i emning, Rockbeasts.

Studio Licht Hund, som har et av de mest originale premissene i hele utstillingsvinduet, presenterer oss for en historie som befinner seg midt mellom et konversasjonsrollespill, et managementspill og et rytmespill. Resultatet? Å få dette bandet med noe dysfunksjonelle antropomorfe dyr til toppen av rock and roll-scenen. Håndter kontrakter, velg settlisten for konserter og kjemp mot bakrusen etter en natt med fest og rock and roll.

Det er for øyeblikket ingen utgivelsesdato for Rockbeasts, men det kommer snart til Nintendo Switch, PS5, Xbox Series og PC. Sjekk ut traileren og noen skjermbilder av spillet nedenfor.