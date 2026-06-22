Administrerende direktør i CD Projekt Red er ikke sikker på om selskapet har gjennomgått hele sin «forløsningsprosess» ennå

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CD Projekt Red er kanskje en av de mest elskede utviklerne som finnes, men ved lanseringen av Cyberpunk 2077 virket det som om all den gode viljen som The Witcher 3: Wild Hunt hadde skapt, ville gå tapt, siden vårt første besøk i Night City var et kaos fullt av feil.

Mange fans vil si at CD Projekt Red nå har gjenopprettet tilliten til Cyberpunk 2077, selv om sjefen Michał Nowakowski vet at det for noen spillere er vanskelig å komme over det opprinnelige tapet av tillit. «Jeg er ikke 100 prosent overbevist om at vi har gjennomgått hele gjenopprettelsesprosessen. Jeg er overbevist om at vi har mistet tilliten til noen mennesker for alltid, og det er forståelig. Men jeg håper virkelig at vi vil klare å komme tilbake – om ikke med The Witcher 4, så med det som måtte komme etterpå,» sa han til Edge (via GamesRadar).

Mens CD Projekt Red måtte bevise at Cyberpunk 2077 var et fenomenalt spill etter lanseringen, er det sannsynlig at Nowakowski ønsker at « The Witcher 4 » skal få en like sterk mottakelse som forgjengeren fikk ved lanseringen. Fansene vil derfor ikke vente til spillet er fikset, men kan kaste seg ut i sine nyeste monsterjakt-eventyr så snart de blir tilgjengelige. CD Projekt Red har lagt ned mye arbeid for å unngå at en «Cyberpunk-situasjon» skal gjenta seg, men vi får se om det lønner seg når vi får se « The Witcher 4 » i sin helhet.