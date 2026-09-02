Administrerende direktør i CD Projekt Red kan ikke love at « The Witcher 4 kommer på en PS5-plate, men det vil komme en eske med noe som er verdt å samle på

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The Witcher 4 Utvikleren CD Projekt Red bekreftet nylig at spillet skal slippes i 2028. Det er positivt på mange måter, men med tanke på at Sony skal avslutte produksjonen av PS5-plater fra og med 2028, reiser denne datoen nå mange spørsmål om fremtiden til The Witcher på fysiske medier.

Folkene hos CD Projekt Red er store tilhengere av alt som er fysisk, slik med-sjef Michal Nowakowski forklarte i et intervju med The Game Business. Nowakowski presiserte at hvis Sony bestemmer seg for å avslutte produksjonen av plater, så ligger ikke den beslutningen i CDPRs hender. «Vi har ingen innflytelse på retningslinjene til de første partene....diskene må produseres i deres egne fabrikker.»

Det betyr at hvis Sony går videre med sine planer om en diskløs fremtid, vil ikke « The Witcher 4 bli lansert på PS5 med en disk. Nowakowski har imidlertid lovet at vi vil få en eske, med noen «feelies» inni som gjør at det føles verdt det. «Vi er store tilhengere av at folk skal ha tilgang til konkrete, samleobjekter. Vi er selv nerds, og vi liker det. Vi har alltid støttet det. Uansett hva som skjer, kommer vi helt sikkert til å ha en eske.»

Hva esken vil inneholde er ukjent, men jeg husker fortsatt da jeg åpnet min standardutgave av The Witcher 3: Wild Hunt tilbake i 2015. Den kom med et kart, klistremerker og et takkebrev for at jeg hadde kjøpt spillet. Det er håp om at noe lignende kan være i den fysiske versjonen av The Witcher 4, når den slippes om to år.