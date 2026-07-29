Administrerende direktør i D&D-eieren Wizards of the Coast trekker seg etter to år

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John Hight skal trekke seg fra stillingen som administrerende direktør i D&D-eieren Wizards of the Coast. Han fratrer offisielt stillingen 1. september, men vil fortsette å være ansatt i Wizards som rådgiver etter at han har gått av som administrerende direktør.

Hight kom til Wizards of the Coast fra Blizzard, hvor han var daglig leder for Warcraft-serien. Han jobbet hos Blizzard i nesten 13 år, og har vært administrerende direktør for Wizards of the Coast i to år, etter å ha begynt i selskapet i 2024.

«Etter to år som administrerende direktør i Wizards of the Coast fratrer John Hight stillingen med virkning fra 1. september. Vi er dypt takknemlige for hans lederskap og bidragene han har gitt til teamene våre og spillene våre i løpet av sin tid i stillingen. John vil fortsette å støtte Wizards i en rådgivende rolle, samtidig som han forfølger andre kreative og profesjonelle muligheter han brenner for,» uttalte Wizards of the Coast i en pressemelding til Gamesindustry.biz.

«Det er ingen endring i styrken til Wizards’ virksomhet. Magic: The Gathering og Dungeons & Dragons fortsetter å prestere utrolig godt, i tråd med vår siste resultatrapport, og vår kommende videospillportefølje for 2027, inkludert Exodus og Warlock, er fortsatt på rett spor. Vi setter i gang en intern og ekstern søkeprosess etter Johns etterfølger og vil gi oppdateringer etter behov.»

Nylig bokførte Hasbro – eieren av Wizards of the Coast – en nedskrivning på 56 millioner dollar som følge av at mange av selskapets videospillprosjekter ble kansellert. Hight var en stor tilhenger av videospill basert på Wizards’ IP-er, og han roste Stig Asmussens studio Giant Skull og dets arbeid med et nå avlyst action-RPG.