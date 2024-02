Administrerende direktør i Devolver Digital går av og erstattes av gammel direktør

HQ

Devolver Digital, indieforlaget som er kjent for spill som Hotline Miami, Cult of the Lamb og Anger Foot, har nettopp mistet sin administrerende direktør. Douglas Morin har trukket seg med umiddelbar virkning og erstattes av medgrunnlegger og arbeidende styreformann Harry Miller.

Miller etablerte selskapet i 2009 sammen med Rick Stults, Graeme Struthers, Nigel Lowrie og Mike Wilson. Han har tidligere vært administrerende direktør i Devolver og er nå tilbake i jobben. "På vegne av styret og alle i Devolver vil jeg takke Douglas for hans betydelige engasjement og prestasjoner i Devolver de siste fire årene. Douglas' energi, lederskap og besluttsomhet var avgjørende for børsnoteringen og programmet for å bygge opp infrastrukturen vår som børsnotert selskap, noe som kulminerte i det spennende oppkjøpet av System Era", sier Miller.

"Jeg er glad for muligheten til å gå tilbake til rollen som konsernsjef. Det er en utrolig glede og ære å få fortsette å jobbe med Devolvers fantastiske og talentfulle team, bygge opp en sterk pipeline av moro og kreativitet, og selvfølgelig levere på vår langsiktige vekststrategi."

Vi har nylig rapportert om oppsigelser i Devolver Studios. Det er uklart om Morins avgang har noe med dette å gjøre, eller om det hele er en del av en større omorganisering i selskapet. Uansett, med tanke på Millers historie med Devolver, vil vi sannsynligvis ikke få radikale endringer.