Administrerende direktør i Jagex ønsker at « RuneScape skal bli verdens beste MMO

HQ

Jon Bellamy er administrerende direktør i Jagex, studioet bak MMORPG-spillet RuneScape. Selv om det nå finnes et bredt utvalg av slike spill, særlig etter fremveksten av asiatiske titler for noen år siden, er det bare to vestlige giganter som klarer å holde seg på toppen: Blizzards World of Warcraft og selve RuneScape. Men nå ønsker selskapet å gå fra å være nummer to til å bli verdens beste MMO. «Drømmen vår er ikke å være verdens nest største MMO-merke, men nummer én,» sa han i et intervju med The Game Business. «Det er et enormt gap mellom oss og nummer én, men hvis vi gjør ting riktig, vet vi at vi kan tette det.»

RuneScape har gjort ting litt annerledes en stund nå for å oppnå dette. Kanskje den viktigste beslutningen – og også den mest kontroversielle for investorene – var fjerningen av inntektsmodellen «Treasure Hunter» i 2025, som ga et løft til bytte og erfaring gjennom mikrotransaksjoner. Bellay sier at etter denne beslutningen falt inntektene fra spillet – som nå feirer sitt 25-årsjubileum – betydelig, men at spillerbasen stabiliserte seg i stedet for å avta, slik det hadde vært tilfellet i årevis.

Og veldig snart vil vi få vite mer om denne planen for å bringe « RuneScape helt til topps i MMO-verdenen, for som administrerende direktør i Jagex har avslørt, blir det en stor livestream 3. oktober om spillet og dets veikart.

«Å legge grunnlaget for vekst er ikke det samme som å forvente at veksten skal skje bare fordi man har lagt det grunnlaget. Man må tilby noe for å tiltrekke seg folk. Vi har lagt grunnlaget; vi har brukt det siste året ikke bare på å fjerne det laget av inntektsgenerering, men også på å forbedre mye av det klønete og vanskelige ved spillet.»

«Jeg har fått veldig klare beskjed om ikke å røpe noe, men 3. oktober på RuneFest skal vi kunngjøre noe som vil være som å servere et festmåltid, for aktivt å vinne folk tilbake, og det vil skje mye raskere enn mange forventer.»

Har du prøvd « RuneScape i løpet av de siste 25 årene? Hva kan Jagex gjøre for å få deg til å gi det en sjanse?