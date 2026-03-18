Adobe og Nvidia samarbeider om å bygge neste generasjons Firefly AI-plattform

Adobe har kunngjort på sine nettsider et strategisk partnerskap for å bygge neste generasjons Firefly AI-plattform. Tanken er å utvide Adobes generative AI-økosystem, som dekker produksjon av bilder, videoer, lyd og design.

Firefly tilbyr allerede tilgang til flere AI-modeller. Og i fremtiden vil Nvidia bidra med sine teknologier til plattformen, for eksempel CUDA-X-databehandlingsbiblioteker, Cosmos-modeller og agentbaserte AI-verktøy.

Blant disse innovasjonene er 3D digital tvilling, som er "løsningen [som] skaper virtuelle kopier av fysiske produkter som fungerer som permanente digitale identiteter for markedsføring og handelsopplevelser". Med andre ord kan bedrifter lage virtuelle kopier av produktene sine til markedsføringsformål, for eksempel produksjon av reklamemateriell uten en fysisk beskrivelse, og realistiske bilder og videoer kan genereres direkte fra produktet i et digitalt miljø.

Adobe planlegger dessuten å bruke Nvidias NemoClaw-teknologi, som gir agentbasert AI flere sikkerhets- og administrasjonsverktøy. Disse kan brukes til å bygge systemer som selvstendig kan produsere innhold basert på en gitt beskrivelse, fra bakgrunnsresearch til et ferdig resultat.

Nvidias teknologi vil bli bredt integrert i Adobes produkter, som Acrobat, Photoshop, Premiere Pro, Frame.io og Experience Platform, ifølge Muropaketti.