Adolescence er en av Netflix' største serier gjennom tidene

Adolescence Den kom ut av intet og steg til enorme høyder. Det er tydelig at jungeltelegrafen rundt denne serien har virket i dens favør, for nå har dramaserien steget til å bli en av Netflix' største engelske serier til dags dato.

Ifølge strømmetjenestens topp 10-lister er Adolescence for øyeblikket den niende største engelske serien på strømmetjenesten, og har dermed passert Stranger Things' tredje sesong og til og med slått Bridgertons andre sesong ut av listene.

Det er også rett på nippet til å hoppe opp til syvende, ettersom showet for øyeblikket har 96.7 millioner visninger, som ligger like bak åttendeplassen Fool Me Once og den syvende plasseringen The Night Agent: Sesong 1, som begge har 98.2 millioner visninger til navnene sine.

Det er verdt å merke seg at i timer sett Adolescence ligger langt bak mange av disse titanene, ettersom den kortere kjøretiden betyr at den for øyeblikket er på 370.7 millioner timer sett på streameren, noe som er halvparten av den tiende plasseringen Stranger Things: Sesong 3 på 716.1 millioner.

Hvor langt opp på rangeringen tror du Adolescence kan gå?