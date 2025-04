Adolescence er nå Netflix' fjerde største engelske serie gjennom tidene

Adolescence Den engelske dramaserien gjør det absurd bra på Netflix, og har blitt et av strømmetjenestens største prosjekter gjennom tidene. For bare noen få dager siden rapporterte vi om nyheten om at serien hadde tatt seg inn på topp 10-listen over engelske serier på Netflix, og nå kan vi legge til at den har klatret oppover på disse listene og er på nippet til å bli den tredje største engelske serien på strømmetjenesten til dags dato.

HQ

For øyeblikket har Adolescence totalt 114 500 000 visninger på Netflix, noe som plasserer den rett bak Dahmer: Monster: The Jeffrey Dahmer Story, som samlet 115 600 00 visninger da den var det heteste temaet på den tiden. Dette betyr også at den har passert den første sesongen av Bridgerton, som endte på 113 300 000 visninger.

Det store spørsmålet er hvor langt Adolescence kan gå? Etter Dahmer kommer Stranger Things: Sesong 4 på andreplass med 140 700 000 visninger og deretter på førsteplass ligger den sannsynligvis uoppnåelige Wednesday med 252 100 000 visninger.

Det skal sies at Adolescence har langt færre timer med visninger enn de øvrige, ettersom den strammere varigheten kun står for 439 100 000 visninger, noe som er rundt 40 % av Dahmers totale antall timer med visninger.