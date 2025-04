Adolescence er nå Netflix' tredje mest sette engelske serie hittil

HQ

Adolescence har virkelig blitt en snakkis, og Netflix' dramaserie er et enormt vellykket og populært prosjekt. Siden debuten har den blitt stadig mer populær, til det punktet at den nylig brøt seg inn på Netflix' topp 10-liste for engelskspråklige serier, og siden da har den klatret oppover på rangeringen i et raskt tempo.

Etter tidligere å ha ligget bak Dahmer: Monster: The Jeffrey Dahmer Story, har serien nå overgått den serien og blitt den tredje mest sette engelske serien på strømmetjenesten til dags dato, og den kan snart bli den andre også. Vi sier dette da Adolescence har 124.2 millioner visninger til navnet sitt, som ligger bak Stranger Things: Sesong 4s 140.7 millioner. Selv om det kan virke som en stor avstand å dekke, ligger Dahmer for tiden på 115.6 millioner, noe som betyr at Adolescence nesten har raket inn 10 millioner ekstra visninger den siste uken.

Hvis den kan overvinne Stranger Things, vil dette være omfanget det når, ettersom det mest sette engelske showet fremdeles er det ukuelige Wednesday med 252,1 millioner visninger.

Det er også verdt å huske at dette kun gjelder visninger og ikke timer sett, ettersom Adolescence' kortere varighet betyr at den bare har 476,1 millioner timer sett, noe som blekner sammenlignet med Stranger Things' 1838 millioner timer sett (jepp, nesten to milliarder ...).