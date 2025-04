Adolescence gjort tilgjengelig for alle videregående skoler i Storbritannia

Du har kanskje sett Adolescence på Netflix i det siste, kanskje etter den massive debuten og mottakelsen som har hyllet den som en av de beste seriene i 2025 så langt. Serien skaper ikke bare overskrifter på grunn av sin kvalitet, den brukes også som et eksempel og et læringsverktøy for å vise hvordan ekstremisme og vold kan snike seg inn i unge menneskers liv i løpet av skoledagen, noe Storbritannias statsminister Keir Starmer nylig støttet.

HQ

Dette har nå blitt utvidet slik at Adolescence blir gjort tilgjengelig for alle videregående skoler i hele Storbritannia via plattformen Into Film+. Tanken er at denne plattformen kan brukes til å lage veiledninger og ressurser som kan hjelpe lærere, foreldre og foresatte med å takle vanskelige samtaler som kan være knyttet til handlingen i serien.

Mer spesifikt får vi vite følgende "Fra og med i dag gjør vi Adolescence tilgjengelig for alle videregående skoler i hele Storbritannia gjennom Into Film+.

"I tillegg vil organisasjonen Tender, som arbeider for sunne relasjoner, produsere guider og ressurser for lærere, foreldre og omsorgspersoner for å hjelpe dem med å navigere i samtaler rundt serien."

Synes du dette er en smart avgjørelse av Netflix å gjøre den rystende serien tilgjengelig som et pedagogisk verktøy?