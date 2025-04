Adolescence: Sesong 2 er en mulighet, samtaler finner allerede sted hos Netflix

AdolescenceNetflix-serien som har blitt en av de største noensinne på strømmetjenesten, har hatt en enorm innvirkning siden den hadde premiere i forrige måned, og ble tilgjengelig på videregående skoler i Storbritannia, og Brad Pitt, som produserte serien med sitt selskap Plan B Entertainment, snakker allerede om en mulig andre sesong med Philip Barantini, regissøren av showet.

Det er Deadline som har rapportert om dette, selv om de er forsiktige med ordvalget, og sier at de er i tidlige samtaler "for å lage det som kan bli en andre sesong av Adolescence", og beskriver det spesifikt som en "neste iterasjon" av serien.

Dede Gardner, co-president i Plan B, sa at de tenker på hvordan de kan "utvide blenderåpningen, være tro mot sitt DNA og ikke være repeterende", uten å avsløre for mange detaljer om planene deres. Et mulig scenario er at Adolescence blir en antologiserie med andre historier, selv om de skal være veldig forsiktige med hva de skal fortelle neste gang. Seriens budskap, tenkt ut av skaperne Jack Thorne og Stephen Graham, ble dyktig fortalt i fire episoder...