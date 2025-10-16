Adolescence Stjernen Stephen Graham inviterer fedre over hele verden til å være med i ny bok

HQ

Adolescence Letters to Our Sons tok verden og spesielt Storbritannia med storm da den ble sendt tidligere i år, med Emmy-vinnende prestasjoner fra hovedrolleinnehaver Stephen Graham og motspillerne Owen Cooper og Erin Doherty. Nå håper Stephen Graham at han kan videreføre budskapet i dramaet med en ny bok.

Grahams bok inviterer fedre fra hele verden til å skrive brev til sønnene sine, i håp om å bekjempe giftig maskulinitet i en tid hvor den florerer på sosiale medier. Grahams eget brev vil bli inkludert. "Mitt håp med denne boken er at den skal være en videreføring av budskapet på Adolescence og et verktøy for fedre til å starte flere samtaler med sønnene sine", sier han til BBC.

Det er nå åpent for innsending av bidrag, og det vil være åpent frem til 12. januar 2026. "Vi ønsker å høre fra menn i alle aldre, førstegangsfedre, fraværende fedre, fedre som har vært der, men aldri helt har vært der, fedre som har mistet og fedre som bare ønsker å finne en måte å si at jeg elsker deg på, å fortelle sønnene sine hva de betyr for dem og å snakke åpent om hva det vil si å være mann", sier Graham.

Boken forventes å bli utgitt i oktober neste år.

