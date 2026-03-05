"Adrenalinet er mye høyere enn smerten", sier Fernando Alonso, men krever en løsning på Hondas motorproblem

HQ

En dag før Formel 1 2026 starter i Australia, er Aston Martin det mest omtalte teamet av helt feil grunner: Adrian Newey avslørte at vibrasjonene i chassiset forårsaket av Honda-motoren er farlige for førerne, og at de bare kan kjøre 15 eller 25 runder uten å risikere en permanent skade på nervene.

Fernando Alonso nyanserte imidlertid litt mer: Han sier at det ikke er smertefullt og ikke vanskelig å kontrollere bilen: "Adrenalinet er bare mye høyere enn noen smerte. Hvis vi kjemper om seieren, kan vi sitte tre timer i bilen. La oss være tydelige", sa den 44 år gamle spanjolen (via Motorsport).

Alonso sa at adrenalinet "overvinner alt når du er i bilen", men beskrev vibrasjonene som "uvanlige", noe som "ikke burde være der": "litt nummen, tror jeg er ordet, på hendene eller føttene", beskrev føreren. "Vi kjenner kroppen vår med denne frekvensen av vibrasjonene som du føler etter 20 eller 25 minutter."

Teamkamerat Lance Stroll beskrev det som "å få elektrisk støt", og ifølge Newey kan han ikke kjøre mer enn 15 runder før han føler ubehag.

"100 % tro på at Honda vil fikse det", sier Fernando Alonso

Ifølge Motorsport foretrekker Alonso å være diplomatisk med Honda, med tanke på beskyldningene mellom Alonso, McLaren og Honda i forbindelse med motorhavariet i 2015: "Hver dag i Sakura prøver de å finne løsninger. Noen av løsningene er implementert på bilen nå. Jeg har 100 % tro på at Honda vil fikse problemene, for de har gjort det tidligere. De vil alltid være konkurransedyktige og en toppmotor i Formel 1".