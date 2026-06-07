Adria Arjona står overfor "en menneskelig ekvivalent til et varmesøkende missil" i A24s Onslaught

A24 har stadig utvidet filmporteføljen sin, og strekker seg utover det typiske området for mer budsjettvennlige dramaer for i stedet å våge seg steg for steg inn i mer episk action.

I løpet av de siste årene har vi sett filmer som Civil War og Warfare delvis utgjøre denne innsatsen, og senere i 2026 har vi The Death of Robin Hood å se frem til, samt den svært kaotiske Onslaught.

I denne filmen spiller Adria Arjona hovedrollen som en mor som bor i en trailerpark, og som må ta i bruk sin tidligere militæropplæring for å gjøre hva som helst for å beskytte datteren mot voldelige og svært effektive, trente mordere. Haken er at disse drapsmennene ikke bare er vanlige sjelløse leiesoldater, de er eksperimenter som er perfeksjonert av myndighetene, og som anses som "en menneskelig ekvivalent til et varmesøkende missil", også kjent som "den perfekte soldat". Det sier seg selv at de ikke pleier å stille spørsmål før de eliminerer et mål.

Med dette i tankene ser Onslaught ut til å by på virkelig kaotisk og intens action, med Arjona sammen med Alex Pereira, Drew Starkey, Rebecca Hall, Reginald VelJohnson, Michael Beihn, Eric Wareheim og Dan Stevens. Filmen er også regissert av Adam Wingard fra Godzilla vs. Kong og Godzilla X Kong: The New Empire. Premieredatoen er planlagt til 4. september, og du kan se en trailer for Onslaught nedenfor.