Adrian Newey bringer optimisme til Aston Martin: "Kanskje det femte beste chassiset"

Aston Martins problemer med Honda-motorene var verre enn forventet, og teamsjef Adrian Newey forklarte at det utgjør en reell risiko for permanente nerveskader hos førerne Fernando Alonso og Lance Stroll.

Stroll beskrev følelsen av vibrasjoner i chassiset forårsaket av motorene som "å få elektrisk støt": "Det er ikke langt unna. Det er en veldig ubehagelig vibrasjon. Det er ille for motoren, men det er også ille for mennesket inne i bilen". I mellomtiden sa Alonso at de føler seg "litt numne i fingrene og føttene også på grunn av denne lave frekvensen hele tiden i bilen."

Det er imidlertid rom for optimisme. Alonso sier at etter endringene som ble gjort i Bahrain-testen, hvor han først følte disse merkelige vibrasjonene, kan han fullføre løpet (via Sky). Honda-sjef Koji Watanabe sa at effektiviteten av disse tiltakene ikke vil bli sett før bilene kjører løpet på fredag.

Og ikke alt er dårlig. Adrian Newey sa at deres chassisytelse er "litt bak lederne, kanskje det femte beste laget" (av elleve), med ytelsesgapet mellom det beste laget og Aston Martin rundt et sekund eller tre fjerdedeler av et sekund.

"Bilen har et enormt, enormt utviklingspotensial i seg. Det vil selvfølgelig ta noen løp før vi fullt ut kan realisere det potensialet", hevdet Newey (via BBC Sport). "Jeg ser ingen iboende grunn i bilens arkitektur til at vi ikke kan bli, på chassis-siden, nær, om ikke fullt ut konkurransedyktige."