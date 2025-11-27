Adrian Newey forfremmes til teamsjef hos Aston Martin, og erstatter Andy Cowell

HQ

Aston Martin har fått en ny teamsjef: Adrian Newey. Ryktene om at teamet ønsket å fjerne sjefen Andy Cowell (som først ble utnevnt sommeren 2024) på grunn av hans uenigheter med teknisk direktør Newey var delvis sanne: et lederskifte skjedde, men ikke med tidligere Red Bull-sjef Christian Horner (med beskyldninger om mishandling over seg).

I stedet er det Adrian Newey selv som har blitt forfremmet til teamsjef: den legendariske ingeniøren, hvis biler har vunnet 14 førertitler og 12 konstruktørtitler, og som ble ansatt av Aston Martin-eier Lawrence Stroll i 2024, selv om han ikke hadde lovlig lov til å jobbe før i mars 2025 på grunn av sin tidligere kontrakt med Red Bull.

Andy Cowell forlater imidlertid ikke teamet, men blir i stedet Chief Strategy Officer. Aston Martin sier at endringen i lederstrukturen er designet for å fokusere på Newey og Cowells "individuelle styrker og ekspertise, og sikre organisatorisk effektivitet".

"I løpet av de siste ni månedene har jeg sett et stort individuelt talent i teamet vårt", sier Newey. "Jeg ser frem til å ta på meg denne ekstra rollen, slik at vi kan sette oss i best mulig posisjon til å konkurrere i 2026, der vi vil stå overfor en helt ny situasjon med Aston Martin som nå er et fabrikkteam, kombinert med den betydelige utfordringen som det nye reglementet innebærer."

Newey vil snart bli gjenstand for en dokumentarfilm produsert av Ben Affleck og Matt Damon, som skildrer hans tid i Aston Martin og hans forsøk på å gjøre det til et mesterskapsvinnende team. Nå har filmen fått en ny vri...