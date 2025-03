Adrien Brody slo verdensrekord under Oscar-utdelingen

HQ

Ingen har vel gått glipp av at Oscar-utdelingen fant sted nylig. Anora dominerte kvelden og vant hele fem priser, blant annet Best Picture, Best Director og Best Actress. Det ble en følelsesladet kveld for mange, ikke minst Zoe Saldana som vant Best Supporting Actress, til tross for en del kontroverser. Men også Adrien Brody, som 22 år etter sin forrige seier fikk anledning til å stå på scenen igjen og ta imot en statuett for sin rolle som László Tóth i The Brutalist.

Den nå 51 år gamle skuespilleren benyttet anledningen til å uttrykke sin takknemlighet i en lang tale som varte i hele fem minutter og 40 sekunder - ny verdensrekord. Brody lot seg ikke engang avbryte da musikken begynte å spille for å tvinge ham av scenen, men sa i stedet :

"Vær så snill å slå av musikken, jeg har gjort dette før, takk."

Brody tok seg god tid og reflekterte over sin karriere, sin innvandrerbakgrunn og betydningen av rollen, noe som gjorde talen til et av kveldens mest minneverdige øyeblikk.

Fikk du sett talen? Hvis ikke, kan du sjekke den ut nedenfor, ifølge ABC News.