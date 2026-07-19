Adrien Rabiot kritiserte «skammelig oppførsel» fra noen av lagkameratene sine: «Det var uakseptabelt

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Adrien Rabiot, en av de få faste startspillerne som var med i startoppstillingen i VM-kampen mot England om bronsemedaljen – en kamp som endte med et 6–4-tap for Les Bleus – har vært svært kritisk til lagkameratene sine. Til tross for at de nesten klarte et utrolig comeback i andre omgang, da de kom opp til 4–3 og 5–4, lå Frankrike under med 4–0 i første omgang, og selv om tredjeplassen i VM ikke betyr så mye, ville det likevel vært en forferdelig ydmykelse hvis det hadde endt slik.

For Rabiot var det spillernes holdning som ble Frankrikes undergang. «Vi startet første omgang på en ganske skammelig måte. Jeg så en oppførsel hos noen spillere som jeg aldri har sett før. Det er litt skuffende, for det var den siste kampen hvor vi kunne prestere bra i denne turneringen», sa Rabiot til BeIN Sports.

«Det er stor skuffelse etter tapet mot Spania, men det var arbeid å gjøre helt til slutten, og vi kan ikke bare slurve unna på den måten», sa midtbanespilleren fra AC Milan. «Vi snakket sammen i pausen, vi sa til hverandre at vi måtte vise litt stolthet, og det gikk mye bedre i andre omgang, for noe av oppførselen i første omgang var uakseptabel».

Rabiot nevnte ikke noen spesifikke spillere, og senere, da den avtroppende treneren Didier Deschamps ble spurt, sa han at han ikke ville peke ut noen og tok på seg hele skylden. «Det var jeg som gjorde en feil; jeg burde ha tatt andre avgjørelser fra starten av kampen».